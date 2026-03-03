Bakanlıklar arası Kapadokya çalışmalarına yönelik ziyaret gerçekleşti

Adalet Bakanı Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette konu Nevşehir ve Kapadokya'ydı. Ziyarete dair bakanlıklar arası iş birliklerinin değerlendirildiği biliniyor.

Bakanlar sosyal medya hesaplarından görüşmeye dair paylaşımda bulundu. Bakan Gürlek paylaşımında "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Kapadokya’nın merkezi, güzel şehrimiz Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunu; memleketimizi daha ileriye taşıyacak projeler ve yatırımları konuştuk.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi ele aldığımız verimli bir görüşme oldu. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve ilgisi teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.