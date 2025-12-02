Bakanlıklarda FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturma

FETÖ ile mücadele sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda var olan kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

AKTİF ÇALIŞANLAR DA VAR

Şüphelilerin, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

Örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9'u aktif görevde, 6'sı istifa etmiş, biri emekli, 5'i ihraç edilmiş olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.