Bakanlıkta uyuşturucuyla mücadele toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) dün gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

Toplantıda birimler tarafından narkotik temalı sunumlar yapıldığını aktaran Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Zehir tacirlerine karşı her an tetikteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda suç ve suç odaklarıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."