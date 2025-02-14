Bakanlıktan 14 Şubat paylaşımı: Seviyorsan git evlen bence

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın paylaşımında "Seviyorsan git evlen bence..." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın "Evlilik Kredisi" uygulamasını paylaştı.