Bakanlıktan 14 Şubat paylaşımı: Seviyorsan git evlen bence

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle "Seviyorsan git evlen bence..." paylaşımı yaptı.

Bakanlıktan 14 Şubat paylaşımı: Seviyorsan git evlen bence

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 

Bakanlığın paylaşımında "Seviyorsan git evlen bence..." ifadeleri kullanıldı. 

Bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın " Kredisi" uygulamasını paylaştı. 

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