Bakanlıktan 14 Şubat paylaşımı: Seviyorsan git evlen bence
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle "Seviyorsan git evlen bence..." paylaşımı yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Bakanlığın paylaşımında "Seviyorsan git evlen bence..." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın "Evlilik Kredisi" uygulamasını paylaştı.
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