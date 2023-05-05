Bakanlıktan 2023'te 375 bin gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 7 bin 570 gıda denetim görevlisi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Resmi kontroller risk esasına göre önceden haber verilmeden; bakanlık ve il yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP), TİMER, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp ihbar hattına gelen ihbar ve şikayetler kapsamında gerçekleştiriliyor. Ekipler, 2023 yılının ilk 4 ayında gıda işletmelerinde toplam 375 bin 743 resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 3 bin 918 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 48 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ALO 174 GIDA HATTI'NA 2 MİLYON 889 BİN BAŞVURU

Ayrıca, gıdaya ilişkin ihbar ve şikayetleri almak, tüketicileri bu denetim sürecine dahil etmek amacıyla 2009 yılında faaliyete geçirilen ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar toplam 2 milyon 889 bin 117 başvuru yapıldı. Bu aramalardan 951 bin 309'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 948 bin 584'u sonuçlandırıldı.

ALO 174 WhatsApp İhbar Hattı’na ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 70 bin 719 bildirim geldi. Bunlardan 18 bin 109'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 17 bin 766'sı sonuçlandırıldı.