Bakanlıktan 81 ile acil kodlu denetim yazısı: Bozcaada'da 36 otel mühürlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine acele kodlu yazı gönderdi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulundurmadan, yasal süre içinde Turizm İşletme Belgesi almadan kayıt dışı faaliyette bulunan tüm tesislerin mühürlenmesi istendi. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde çeşitli eksikliklerin bulunduğu tespit edilen 36 konaklama yeri mühürlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine turizm işletme belgesi almayan ve kayıtdışı faaliyet gösteren oteller için yazı gönderdi.
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan imzası taşıyan yazıda, Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması istendi.
Kültür ve turizm il müdürlükleri de ilçelerde kaymakamlıklar ve belediyelere gönderdiği aynı yazı ile belirtilen şekildeki konaklama tesislerinin mühürlenmesi kararını bildirdi.
Bu kapsamda, eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada ilçesinde denetimler yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin yaptığı denetimler sonucu evraklarındaki eksiklik sebebiyle faaliyet yapması mümkün olmayan, ada merkezi ve dışında bulunan 36 konaklama yerinin faaliyetleri durduruldu.
30-40 ODALI BÜYÜK İŞLETMELER DE VAR
Çanakkale Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Durmuş ve kurum yetkilileri mühürlenen yerleri kontrol etti. Mühürlenen tesisler arasında ada ölçeğinde oldukça büyük olan 30 ila 40 odalı büyük işletmeler de bulunuyor.
Konuya ilişkin Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Belediyemizin yaptığı denetimler sonucu evraklarındaki eksiklik sebebiyle faaliyet yapması mümkün olmayan, ada merkezi ve ada dışı dahil olmak üzere 36 işletme, 31 Ocak 2025 tarihinde mühürlendi. Bakanlığımız ve belediyemizin denetimleri sürmektedir. Eksikleri bulunan işletmelerin tespit edilmesi durumunda işletmelerin faaliyetleri durdurulacak ve kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Faaliyeti durdurulan yerler, eksiklerini giderdiği takdirde mührün kaldırılması için Belediyemize yazılı müracaat edebilirler. Bunun için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır." denildi.
Mührün izinsiz kaldırılması veya mühür varken faaliyete devam edilmesinin suç olduğu belirtilen açıklamada, "Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda belediye, bakanlık, jandarma ve emniyet ayrı ayrı ceza kesmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için işletmelerimizin eksik evraklarını tamamlamaları ve ilgili prosedürleri yerine getirmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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