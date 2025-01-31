Bakanlıktan 81 ile acil kodlu denetim yazısı: Bozcaada'da 36 otel mühürlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine turizm işletme belgesi almayan ve kayıtdışı faaliyet gösteren oteller için yazı gönderdi.



Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan imzası taşıyan yazıda, Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması istendi.



Kültür ve turizm il müdürlükleri de ilçelerde kaymakamlıklar ve belediyelere gönderdiği aynı yazı ile belirtilen şekildeki konaklama tesislerinin mühürlenmesi kararını bildirdi.



Bu kapsamda, eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada ilçesinde denetimler yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin yaptığı denetimler sonucu evraklarındaki eksiklik sebebiyle faaliyet yapması mümkün olmayan, ada merkezi ve dışında bulunan 36 konaklama yerinin faaliyetleri durduruldu.