Bakanlıktan açıklama geldi. Bursa Çevre Yolu paralı mı oluyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, şu anda şehir içi trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağlayan Bursa Çevre Yolu’ndaki araç geçişinin ücretli olacağı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Karayolları 14. Bölge'de ücretsiz olarak işletilen Bursa Çevre Yolu'yla ilgili 2026 yılında yapılan ihalelere özelleştirme maddesinin eklendiği ileri sürülüyordu.

Yoldaki araç geçiş ücretinin Gemlik Ayrımı-İnegöl Ayrımı arasında 113 TL olacağı iddia ediliyordu.

Bakanlık yetkililerinden yalanlama geldi, böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığı belirtildi.