Bakanlık'tan açıklama:Tapu işlemlerinde 65 yaş üzerine sağlık raporu zorunlu mu?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bazı medya organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiğinin altı çizildi.



İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI



1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196’sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı medya kuruluşlarında yer alan “Tapu işlemlerinde 65 yaş üzeri vatandaşlardan sağlık raporu isteniyor” şeklindeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık raporu talebi yüzünden tapu işlemlerinin aksadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Tapu'da alım-satım ve diğer işlemleri yapmaya hazırlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için herhangi bir sağlık raporu şartı bulunmuyor. Sağlık raporu, şüpheli durumlarda talep ediliyor.