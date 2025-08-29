Bakanlıktan çocuğa cinsel istismar şüphelilerinin serbest bırakılmasına itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık avukatları, şüphelilerin, "mağdurun yaşı 12'den büyük görünüyordu" yönündeki savunmalarının dosya içeriğiyle örtüşmediği ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle, şüpheli 2 kişinin tutuklu yargılanması yönünde karar verilmesini talep etti.



Emniyetteki ifadelerinde 12 yaşını dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarını kabul eden şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında ise iddiaları reddetti. Savcılık sorgularının ardından "nitelikli cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.



Mahkemenin şüpheliler hakkında verdiği "adli kontrolle serbest bırakılma" kararına itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur kız çocuğu lehine davaya müdahil olacak.



DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI



Haberlere konu olan 12 yaşındaki kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen günlerde devlet korumasına alınmıştı.