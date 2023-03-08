Bakanlıktan deprem bölgesindeki enerji arzına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, depremin vurduğu 11 ildeki elektrik ve doğalgaz arzına ilişkin açıklama yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası elektrik ve doğalgaz iletim hatlarında ortaya çıkan sorunların giderildiği belirtildi.



Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamının yakınına enerji verildiği aktarıldı.



Deprem bölgesinde 1 milyon 821 bin 52 doğalgaz abonesi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7'sine doğalgaz arzı sağlanmıştır. Elektrik arzından farklı olarak, doğalgaz arzında ekiplerin binaları ve iç tesisatları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Yapılan bu incelemeler sonrası herhangi bir sorun tespit edilmeyen dairelere doğalgaz verilmektedir. Ayrıca, yoğun hasarlı bölgelerin içinde bulunan hasarsız binalara doğalgaz arzına ilişkin çalışmalar enkaz kaldırma çalışmalarına paralel olarak devam etmektedir. Teknik olmayan sebeplerden ötürü elektrik ve/veya doğalgaz hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız elektrik için Alo 186'yı, doğalgaz için Alo 187'yi arayarak, gerekli kontroller sonrası elektrik ve doğalgaz hizmetinden faydalanabilirler."

