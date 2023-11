Bakanlık'tan devlet koruması altında bulunan çocuklarla ilgili iddialara tepki

Devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili medyada yer alan iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarımızla ilgili her türlü iddiayı ilgili devlet kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendiriyor, titizlikle inceliyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda onlara zarar verecek, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü eylem ve söylemle şimdiye kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadeleye etmeye devam edeceğimizi bildiriyor, toplumun her kesimini de bu konudaki hassasiyetimizi paylaşmaya davet ediyoruz. Kamoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.