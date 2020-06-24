Bakanlıktan 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' genelgesi (Düğün salonları ne zaman açılacak?)

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek. Genelgeye göre; düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 13:58 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 14:25

Bakanlıktan 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' genelgesi (Düğün salonları ne zaman açılacak?)

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesi gönderdi.

Buna göre;

-Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

-Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

-Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

-Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.

VİDEO: DÜĞÜN SALONLARINDA YENİ NORMAL 

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