Bakanlıktan "Gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" iddiasına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor” başlığıyla yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında söz konusu olayın geçtiğimiz yıl ortaya çıkarıldığı belirtilerek, "Hali hazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları Bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır" denildi.

“ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ”

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtilirken, bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.



“Devam eden soruşturmada çocuklarımızın üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak ilgili dosya hakkında gizlilik kararı verilmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz”