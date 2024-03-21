Bakanlıktan "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" haberine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın X hesabından yapılan açıklamada “Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.



Açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi.