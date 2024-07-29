Bakanlıktan işten çıkarma olaylarına inceleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polonez fabrikasında yaşanan işten çıkarma olaylarıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan işten çıkarma olaylarına inceleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Polonez fabrikadaki işten çıkarmalara ilişkin inceleme başlattığını açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin bazı basın yayın organlarında yer almaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir."

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