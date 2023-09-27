Bakanlıktan İzmir'deki akran zorbalığı görüntülerine inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir’in Konak ilçesi Tepecik semtinde 9 ila 13 yaşlarındaki kız çocuklarının, akranları olan başka bir kız çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 13 Eylül 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelen ihbar üzerine, İzmir İl Müdürlüğünce ailelere yönelik inceleme başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınması uygun görülmüştür.

Çocuğun üstün yararı gereğince İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından olaya dair basına yansıyan video görüntülerine erişim engeli talep edilmiştir. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.''

