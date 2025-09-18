Bakanlıktan kız yurdundaki görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir." denildi.

BAKAN BAK: BUNUN HESABI SORULACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" dedi.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Cevizlibağ'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndan çok tartışılacak görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Öğrenciler yaptıkları paylaşımlarda yazın tadilat için yurda giren işçilerin kilitlerini kırdığını, özel eşyalarını karıştırdığını belirtti.

Görüntülere göre, öğrencilerin kapı ve dolap kilitleri kırıldı. Kız öğrencilerin iç çamaşırları çekmecelerden çıkarıldı, hatta içlerine yazılar yazıldı.

Paylaşılan fotoğraflar arasında bazı tacizcilerin öğrencilerin yataklarının altına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları yer aldı.

Bazı odaların duvarlarına ise uygunsuz resimler çizildi. Öğrenciler çalınan eşyaları olduğunu da söyledi.