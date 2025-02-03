Bakanlıktan Kızılcık Şerbeti'nin köpek sahnesine düzeltme

Kızılcık Şerbeti dizisinde geçen "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz." ifadesine Sağlık Bakanlığı'ndan düzeltme geldi. Bakanlık açıklamasında "Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır." denildi.

Bakanlıktan Kızılcık Şerbeti'nin köpek sahnesine düzeltme

Kızılcık Şerbeti dizisinde geçen hafta "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz." ifadesi ekranlara geldi.

Konuya ilişkin ise 'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında ", köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Isırık, tırmalama veya salyanın açık yaraya teması sonucu bulaşabilir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, köpek dışkısının ve salyasının da bazı enfeksiyonlara yol açabileceğinin hatırlatıldı.

Dizide geçen sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kullanıcı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıanı paylaşarak yanlış bilgilendirmeye karşı dikkatli olunması gerektiğini savundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...