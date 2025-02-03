Bakanlıktan Kızılcık Şerbeti'nin köpek sahnesine düzeltme

Kızılcık Şerbeti dizisinde geçen hafta "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz." ifadesi ekranlara geldi.



Konuya ilişkin ise Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında "Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Isırık, tırmalama veya salyanın açık yaraya teması sonucu bulaşabilir." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, köpek dışkısının ve salyasının da bazı enfeksiyonlara yol açabileceğinin hatırlatıldı.



Dizide geçen sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kullanıcı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıanı paylaşarak yanlış bilgilendirmeye karşı dikkatli olunması gerektiğini savundu.