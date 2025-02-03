Bakanlıktan Kızılcık Şerbeti'nin köpek sahnesine düzeltme
Kızılcık Şerbeti dizisinde geçen "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz." ifadesine Sağlık Bakanlığı'ndan düzeltme geldi. Bakanlık açıklamasında "Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır." denildi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde geçen hafta "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz." ifadesi ekranlara geldi.
Konuya ilişkin ise Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında "Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Isırık, tırmalama veya salyanın açık yaraya teması sonucu bulaşabilir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, köpek dışkısının ve salyasının da bazı enfeksiyonlara yol açabileceğinin hatırlatıldı.
Dizide geçen sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kullanıcı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıanı paylaşarak yanlış bilgilendirmeye karşı dikkatli olunması gerektiğini savundu.
📢 Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!— T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) February 2, 2025
📌 Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası… https://t.co/JufjQ4cEl7
- Etiketler :
- Haberler -
- Kuduz
- Türkiye
- Gündem
- N-Life Dizi
- N-Life
- Köpek
- Sağlık Bakanlığı