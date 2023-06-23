Bakanlıktan kurban kesimi genelgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban kesimi ile ilgili bir genelge yayımladı.

"İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Amacıyla Kurban Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler Hakkında" genelge Bakan İbrahim Yumaklı imzasıyla 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgede, çevre ve su kaynaklarının korunması için kurban atıklarının çukurlara gömülmesi, kesim alanlarının içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının dışında kalacak şekilde belirlenmesi istendi. Bu sayede içme suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmesinin önüne geçilebileceği vurgulandı.

KATI ATIKLAR İÇİN ÖNLEM

Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde katı atıkların dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.