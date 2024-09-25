Bakanlıktan Pazar Belediyesi'ne 1.3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü belirlenen Rize Pazar Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan Pazar Belediyesi'ne 1.3 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pazar Belediye Başkanlığı'nın ilçede topladığı çöpleri, Soğuksu Mahallesi'ndeki dere kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine denetim ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.

Denetim neticesinde Pazar Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğünün, çöplerin üzerinin toprakla kapatılmaya çalışıldığının ve halk sağlığını tehdit eden büyük çevre kirliliğine yol açıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Kanunu'na istinaden belediyeye nedeniyle 1 milyon 299 bin lira idari uygulanmıştır."

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