Bakanlıktan peynir düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, pide ve sandviç gibi ürünlerde peynir kullanımına kısıtlama getirdi. Bakanlığın aldığı karara göre, eritme peynir kullanılan ürünler; kaşarlı pide, kaşarlı sandviç ya da kaşarlı tost ifadeleriyle satılamayacak. Bu tip ürünler "eritme peynirli" ifadesiyle adlandırılacak.

Bakanlıktan peynir düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giden eritme peynir tebliğinde kapsamı genişletti.

Artık kaşarlı pidenin içinde kaşar yerine eritme peynir kullanılıyorsa o ürün kaşarlı olarak sunulamayacak.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında, içeriğinde kaşar peynir yerine eritme peynir kullanılan pideye "eritme peynirli pide" adı verilecek.

AYNI ŞEY SANDVİÇDE DE GEÇERLİ

Benzer şekilde, kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviç de eritme peynirli sandviç olarak satılacak.

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerne "yer fıstıklı" ifadesi kullanılabilecek.

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