Bakanlıktan peynir düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giden eritme peynir tebliğinde kapsamı genişletti.



Artık kaşarlı pidenin içinde kaşar yerine eritme peynir kullanılıyorsa o ürün kaşarlı pide olarak sunulamayacak.



Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında, içeriğinde kaşar peynir yerine eritme peynir kullanılan pideye "eritme peynirli pide" adı verilecek.

AYNI ŞEY SANDVİÇDE DE GEÇERLİ



Benzer şekilde, kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviç de eritme peynirli sandviç olarak satılacak.



Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerne "yer fıstıklı" ifadesi kullanılabilecek.