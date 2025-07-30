Bakanlıktan suça sürüklenen çocuklar için yeni uygulama

Suça sürüklenen çocuklar için yeni bir uygulama devrede.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çocuklar için Güçlendirici Bakım Modeli'ni hayata geçirme kararı aldı.

12 ilde uygulanacak model, madde bağımlılığı tedavisi devam eden ya da tamamlanan çocukları da kapsayacak.



PROTOKOL İMZALANDI



Korunma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik geliştirilen uygulama için 6 bakanlık iş birliği protokolü imzaladı.



Buna göre çocukların psikiyatrik tedavi, psikoterapi ve psikososyal destek süreçleri farklı kurumlarda değil hepsini içeren Güçlendirici Bakım Merkezleri'nde yapılacak.



Güçlendirici Bakım Modeli ile ailelerine teslim edilemeyen korunma altına alınmış çocukların yoğun bir programla desteklenmesi amaçlanıyor.



Ebeveyn sorumluluğunu yerine getiremeyen ailelere yönelik de çalışmalar yapılacak.

PİLOT İLLER BELİRLENDİ



Yeni bir müdahale programı olarak hayata geçirilen model, 12 ilde bulunan 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Siteleri'nde uygulanacak.



Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Kocaeli pilot iller olarak belirlendi.



Modelle uzmanlaşmış çocuk kuruluşlarında bu çocuklara travmaya duyarlı, iyileştirici bir ortam sağlanarak yoğun bir destek sunulması hedefleniyor.

