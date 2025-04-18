Bakanlıktan ürün toplatma kararı sonrası Beşiktaş'tan açıklama

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler eklendi.



O ürünlerden biri Beşiktaş'ın resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan bir sweatshirt.

Bakanlık, siyah-beyazlıların resmi ürünü hakkında toplatma kararı verdi.

Toplatma kararına gerekçe olarak sweatshirtün güvenlik standartlarına uymaması gösterildi.

Sweatshirtün boğulma riskine sebep olabileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: 'Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.' Maddesine Aykırılık." ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Bugün bir gazetede, “Kartal Yuvası'nda 1.199 liraya satılıyordu! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor” başlığıyla yayımlanan haber hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Ticaret Bakanlığı’nın 27 Eylül 2024 tarihinde İzmir Alsancak’taki mağazamızda yapmış olduğu rutin bir denetleme işlemi sırasında, bir çocuk giyim ürünümüzde kordon boyunun standardın üstünde olduğu tespit edilmiştir.



Söz konusu ürünün satışı, yapılan tespitin ardından Türkiye genelindeki mağazalarımızda ve online alışveriş mağamızda durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.