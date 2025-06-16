Bakanlıktan yeni uygulama: "Annelik Yolculuğu"
Sağlık Bakanlığı 0-2 yaş yaş bebek gelişiminde ailelere rehberlik edilmesi amacıyla yeni bir telefon uygulamasını kullanıma sundu.
Sağlık Bakanlığı, anne çocuk sağlığını desteklemeye yönelik telefon uygulaması geliştirdi.
"Annelik Yolculuğu" isimli uygulama tüm uygulama mağazalarında kullanıma sunuldu.
Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebilen uygulama ile gebelikten doğuma, emzirmeden 0-2 yaş bebek gelişimine kadar olan tüm süreçlerde ailelere rehberlik edilmesi amaçlanıyor.
Bebeğin anne karnındaki gelişim sürecinin anlatıldığı uygulamaya gebelikte beslenme ve egzersiz önerileri eklendi.
Yenidoğan bebeklere yönelik ise anne adaylarına 2 yaşa kadar rehber olacak farklı içerikler hazırlandı.
O içerikler arasında “Test ve Aşı Hatırlatıcıları” bölümü de var.
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