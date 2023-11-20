Bakanlıktan yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda eğitmenin 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir."