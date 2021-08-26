Bakanlıktan FSM Köprüsü'ndeki çalışmayla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen bakım-onarım çalışmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını bildirdi. Çalışmalarda, köprü trafiğinin hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı belirtildi.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 16:06

Bakanlıktan FSM Köprüsü'ndeki çalışmayla ilgili açıklama

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü bakıma alınıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, askı halatlarında bakım ve onarım çalışması yapılması gerektiği belirtildi.

''TOPLAMDA 75 GÜNLÜK GECE ÇALIŞMASIYLA TAMAMLANACAK''

Çalışmaların ayda 5 gece olmak üzere toplam 75 gecede tamamlanacağı bildirildi.

"ÇALIŞMALAR TRAFİK AKIŞI ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK"

Çalışmalar sırasında köprünün hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı da vurgulandı.

İşlemlerin gece saatlerinde sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışının etkilenmeyeceği şekilde yapılacağı kaydedildi.

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