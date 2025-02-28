Bakanlıktan kafelerde sigara denetimi

Tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Bakanlık ekipleri, çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etti.



Farklı illerden gelen ve "çapraz denetim elemanı" olarak adlandırılan tütün denetçilerinin Ankara'daki kafe ve restoranlarda gerçekleştirdiği kontrollerde sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair tutanak tutuldu.



Denetimler sonrasında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birim Sorumlusu İsmail Koçak, çapraz denetimin farklı illerdeki denetim ekiplerinin yer değiştirmesiyle yapılan bir uygulama olduğunu söyledi.



Koçak, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamulleriyle Mücadele Kanunu'yla pasif içiciliğin önüne geçme adına mekanlarda kapalı alanlarda tütün ve tütün mamulü tüketimi denetiminin Bakanlık tarafından yapıldığını dile getirdi.



Denetimlerde dikkat edilen hususlara ilişkin de bilgi veren Koçak, "İşletmede gerekli yasal uyarı levhası var mı? İşletmede sigara içiliyor mu? İçiliyorsa kapalı alanda mı? Bunu tespit ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olursa da gerekli cezayı uyguluyoruz." dedi.