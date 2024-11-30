Bakanlıktan "Konya'da devlet korumasındaki çocuğun kaybolduğu" haberlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Konya’da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A.'nın kaybolduğuna ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, kayıp çocuğun bulunarak kuruma teslim edildiği aktarıldı.

Psikososyal destek sürecinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Konya'da S.A.'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır." denildi.