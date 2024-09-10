Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin, “Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü anımsatan Tunç, Güran'ın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirildiğini ifade etti.

“Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır.” uyarısında bulunan Tunç, şunları kaydetti:

“Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nin 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.”

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