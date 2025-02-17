Bakan Tunç'tan The Economist'e tepki: "Asla kabul edilemez"

İngiliz dergisi The Economist, yaptığı bir haberle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor." başlığını kullandı.



Dergide, menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğu, terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialar yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"The Economist'in devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, Türk yargısının hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürdüğünü vurguladı.

