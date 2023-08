Bakan Uraloğlu: Deprem kapımızı çalmadan hazır olmayız

Bir dizi incelemeler ve ziyaretlerde bulunan Bakan Uraloğlu, Konya’da İl Koordinasyon Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin, bakanlık projeleri ve Konya’ya yapılan ulaştırma ve altyapı alanındaki yatarımlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Bugün 20 bine vatandaşımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümü olması nedeniyle Bakan Uraloğlu, “Üzerinden 24 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Maalesef, 6 Şubat’ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 2 büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Yüce Allah’tan yaşanan tüm depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum.” dedi.

Hükümet olarak depremin ilk gününden itibaren bölge olduklarını, her geçen gün daha da güçlenerek çalışmaları titizlikle sürdürdükleri belirten Uraloğlu, “Hükümetimizin önceliği deprem bölgesindeki yaraları süratle sarmak. Bu amaçla 11 ilimizde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ama artık şu da bir gerçek ki hepimiz doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olmalıyız. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle artık çok daha büyük boyutlarda sel ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle ülkemizi tüm afetlere hazırlıklı, afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir ülke haline getirmek için çalışacağız. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz.” diye konuştu.



“Çalışmalarımızın her bir adımını, günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attık, atmaya da devam ediyoruz” diyen Bakan Uraloğlu bu konuda şöyle konuştu:

“Deprem, kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı” ile depreme karşı hazırlıklı olmayı bir devlet politikası haline getirdik. Her kuruma büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız tarafından bu konuda gerçekleştirilen etkinlik ve çalıştaylarla bu konuyu her daim taze tutuyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz.”



KONYA ÇEVRE YOLUNUN 2. KISMI

Ulaştırma ev Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’da şu an devam eden bedeli 16,5 milyarlık 12 ayrı karayolu projesi olduğunu belirterek, bu projelerden birinin Konya Çevre Yolu projesi olduğunu, Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasındaki bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik 1. Kısmı, 2020 yılında trafiğe açtıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“122 kilometrelik Konya Çevre Yolu’nu, 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, 3 kısım halinde projelendirdik. Çalışmaları devam eden 46 kilometrelik 2. Kısım ise Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara ve Konya-Afyon yolları arası bağlantıyı sağlayacak. Bugüne kadar 21 kilometrelik Ankara Yolu Köprülü Kavşağı’nı ve Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı’nı tamamladık. Bu yıl içinde 8 kilometrelik kesimin yanı sıra 2 adet tek köprünün tamamlanmasını hedefliyoruz. 2024 yılı sonuna kadar da 2. kısmın tamamını bitirerek trafiğe açmayı planlıyoruz. 54 kilometrelik 3. Kısmın çalışmalarına da yatırım programına alındıktan sonra başlayacağız.”



"HAYAL EDİLEMEYECEK DEV YATIRIMLAR YAPTIK"

Türkiye'nin siyasi istikrarsızlığının getirdiklerini çok iyi bildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Terör, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye’nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdük. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik.

2003 öncesinde 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. 311 km olan köprü uzunluğumuzu 758 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 723 kilometreye çıkardık.

Ülkemizi Avrupa’da 6, dünyada 8, Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik. 10 bin 959 kilometre olan demiryolu ağımızı 2 bin 250 km’si Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. İç hat uçuş sayımızı 26’dan 57’ye, dış hat nokta sayımızı 342’ye yükselttik. 149 olan liman sayımızı 217’ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84’e çıkardık." dedi.



BAKANLIĞIN KONYA YATIRIMLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya’ya ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 72 milyar lira harcadıklarını ifade eden Uraloğlu, "Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp, bin 272 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk” diye konuştu.



"Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, bizler Türkiye Yüzyılını inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz" diyen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, bizler Türkiye Yüzyılını inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen 21 yıllık siyasi istikrar dönemi ülkemiz için çok büyük bir kazanım olmuştur. Bel ki genç olanlar bilemeyebilir ama yaşı yetenler siyasi istikrarsızlığın kaybettirdiklerini çok iyi bilir. Terör, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye’nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdük.”