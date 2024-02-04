Baki Davrak "Avram" rolüyle “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde: Baki Davrak kimdir?

Başarılı tiyatrocu dizide “Avram” rolüne hayat verecek. Uğur Güneş’in başrolünü oynadığı dizinin 12. Bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak “Avram” zengin ve güçlü bir yahudidir. Dünya çapında bağlantıları vardır ve amacı uğrunda en büyük düşmanı ve engeli ise Selahaddin’dir.

BAKİ DAVRAK KİMDİR?

Baki Davrak, 1971 yılında Baden-Württemberg'de doğdu. Oyunculuğa yönelen Davrak, ilk olarak Kutluğ Ataman'ın 1999 yapımı filmi Lola + Bilidikid'de rol aldı. 2006 yılında Harald Bergmann'ın Brinkmanns Zorn filminde rol aldı. Willem Droste'nin Past by Night, Ulli Schüppel'in Planet Alex ve Thomas Arslan'ın Dealer adlı filmleri, oynadığı diğer filmlerdir.



Tiyatro oyunculuğunun yanında Kommissarin Lucas, Wolffs Revier, Eva Blond, Der Puma ve Tatort gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Stefan Holtz'un 2005 yapımı televizyon filmi Meine Verrückte Türkische Hochzeit'da da oynadı. 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü kazanan Yaşamın Kıyısında filminde, Almanya'da yaşayan Alman dili profesörü bir Türk olan Nejat Aksu'yu canlandırdı. Aynı zamanda yazar olan Davrak, 2007 yılında ilk şiir kitabını yayımlamıştır.



Davrak, 2016-2017 yılları arasında İzmir'in İşgali yıllarını konu alan Vatanım Sensin dizisinde Yunan komutanı Vasili'yi canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında, Çukur dizisinde Ogeday Erdenet karakterini canlandırmıştır.