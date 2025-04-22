Bakıcıdan küçük çocuğa dayak
1,5 yaşındaki kız çocuğuna dayak atan bakıcı H.K., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şiddet anları ise eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için dört ay önce ilan verdi.
İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı.
EVE GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRDİLER
Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi.
DÖVDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğu dövdüğü ortaya çıktı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu.
Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.
"VÜCUDUNDA MORARTILAR GÖRDÜK"
Olaya ilişkin konuşan baba O.Ö.K., "Kızımız bir buçuk yaşında. Dört ay önce çocuğumuza H.K. bakmaya başladı. Çocuğun davranışında saldırgan tavırlar, gece ağlama krizleri yaşamaya başladı. Sabahlara kadara süren ağlama krizleri ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morartılar görünce eve bir kamera yerleştirdik. Kamerayı yerleştirdiğimiz ilk gün bu görüntüleri izledik. Hemen görüntülerle birlikte emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi olduk. Bakıcı gözaltına alındı." dedi.
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