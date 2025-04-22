Bakıcıdan küçük çocuğa dayak

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için dört ay önce ilan verdi.

İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı.

EVE GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRDİLER

Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

DÖVDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğu dövdüğü ortaya çıktı.