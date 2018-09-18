2018 yılında işverenlere sağlanan ilave istihdam teşviki ev hizmetleri için açılan dosyalarda da uygulanıyor.



İlk kez ev dosyası açılan Türk ya da yabancı bir kişiyi ev hizmetlerinde sigortalı olarak çalıştıranlara devlet 700 lira prim teşviki veriyor.



Şartlardan ilki bakıcı çalıştırılacak kişinin son 3 aydır en fazla 10 gün sigortasının olması, dolayısı ile işsiz olması İkincisi İşkur'a kayıt olması gerekiyor bu önemli bir nokta İşkur kaydı olmadan girişlerde bu teşvikten faydalanamıyor.



Teşvik yeni açılacak ev dosyaları için geçerli. 2018'den önce işe alınan mevcut bakıcılar teşvik kapsamında değil.



Bakıcının Türk ya da yabancı olması farketmiyor ancak yabancılar için dikkat edilmesi gereken bir nokta var.



Yabancı bir bakıcı veya ev hizmetlisi çalıştıracak kişinin yabancı çalışma ve oturma izninin olmuş olması bu nokta çok önemli çalışma izni olmadan herhangi bir yabancının çalıştırılması mümkün değil.



Ev dosyası açtırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine ya da en yakın merkeze başvurmak yeterli.



Teşvik, başvurudan sonraki ikinci ayın sonundan itibaren başlıyor, 18 ay boyunca devam ediyor.



3. dereceye kadar akrabalar teşvikten yararlanamıyor.