Bakım merkezinde dövülerek öldürülmüştü: İki sanığa 16 yıl hapis

Çerkezköy'de özel bir bakım merkezinde kalan Avni Kılıçarslan, 6 Şubat 2024 günü kurumda, hasta bakıcılar tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Kılıçarslan, kaldırıldığı Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 15 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Kurumda çalışan ve Kılıçarslan'ı darbettikleri belirtilen Mehmet Can Bayraktar ile Murat Saraçoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutukla sanıklar Mehmet Can Bayraktar ile Murat Saraçoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, ile Kılıçarslan'ın kızı Hande Orak, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.



Savcı mütalaasında, Avni Kılıçarslan'ın bakımevi odasında bulunduğu sırada, sanık Murat Saraçoğlu'nun odasına saat 06.00 sıralarında kontrol amacıyla gittiğini belirterek, maktulün kendisine küfrettiği gerekçesiyle tekerlekli sandalye üzerindeki Kılıçarslan'a önce yumruk ve tokat attığı, maktulün yatağa yatmak istememesi üzerine de yere düşürdükten sonra tekme attığını kaydetti. Mütalaada, bu sırada odaya giren diğer sanık Mehmet Can Bayraktar'ın da yerdeki maktule tekme attığı kaydedildi.



İKİ AYRI SUÇTAN HAPİS CEZASI KARARI



Duruşmada savunmasını yapan Murat Saraçoğlu, ölen Avni Kılıç, hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Olay günü maktul bana küfrettiği için ben de kendisine bir kez yumruk ve tokat attım. Bunun haricinde başka bir eylemim olmadı. Diğer sanık Mehmet Can'ın ise herhangi bir eylemi olmadı. Mehmet Can suçsuzdur. Öncelikle hakkımda tahliye ve beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.



Sanık Mehmet Can Bayraktar da 7 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığını belirterek, "bu zamana kadar hiçbir hastamla bir sorun yaşamamıştım. Olay günü acil tıbbı müdahale haricinde maktule herhangi bir temasım olmamıştır. Ayrıca kapıyı tutma sebebim daha önce bahsettiğim üzere yönetimin bize yapmış olduğu talimat üzerine gerçekleşmiştir. Hakkımda tahliye ve beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.



Mahkeme, Mehmet Can Bayraktar ile Murat Saraçoğlu'nu önce 'Kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma' suçundan 16'şar yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, sanıklar ile maktul arasında gerçekleşen olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı her şüpheden uzak somut maddi delil tespit edilemediğinden, sanıklar lehine değerlendirme yaparak cezalarını 12'şer yıla indirdi. Sanıklar, 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.