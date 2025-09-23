Bakım sırasında kaza: Asansör işçisi yüksekten düştü

Trabzon'da bir işçi asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Bakım sırasında kaza: Asansör işçisi yüksekten düştü

'un Ortahisar ilçesinde asansör boşluğuna düşen , hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör bakımını yapan işçilerden M.A, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan M.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...