Bakımevinde şiddete 2 tutuklama

Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kapatma dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapılacağını, merkezde yönetimsel bir sorun olduğunu söyledi.

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