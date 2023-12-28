Bakımevindeki şiddete ilk duruşmada tahliye

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir engelli bakımevinde hastaya şiddet uygulayan çalışan Nuri C. ile o anları cep telefonuna kaydeden Melek P.'nin yargılanmasına başlandı.

Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Nuri C. bulunduğu cezaevinden getirilirken şikayetçi Mahmut A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BENİM"

Nuri C. savunmasında, "Ben Büyükçekmece’deki bir bakımevinde bakım teknikeri olarak çalışırım. 2022 Aralık ayında işe girdim. Mağdur Ahmet A., yatalak hasta olarak bizim hasta bakım merkezimizde kalmaktaydı. İddianamede geçen ve yaptığım iddia edilen şeyler tamamen şaka amaçlıdır. Onun canına kastedecek bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kişi benim." dedi.

Mağdur Ahmet A.’nın kardeşi müşteki Mahmut A. ifadesinde, "Ağabeyim yaklaşık 2 senedir yatalaktır. SGK’dan gelenler, ağabeyimi bakımı için bu bakımevine yerleştirdiler. Ağabeyim hiç hareket edememektedir, bakıma muhtaçtır. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.