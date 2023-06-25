Bakımını üstlendiği 3,5 milyon TL değerindeki 28 ineği çaldı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hayvan hırsızlığı olayına karışa 4 şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında bakıcı Mümtaz S'nin 4, arkadaşı İsmail E'nin 8 ve Emre S'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu, Levent B'nin ise suç kaydını bulunmadığı anlaşıldı.



Adliyeye sevk edilen Mümtaz S. "hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapıldı.

"2 GÜN SONRA 28 ADET İNEĞİMİ EKSİKSİZ OLARAK TESLİM ALDIM"

Kurban Bayramı öncesinde 3,5 milyon liralık büyük bir vurgunun önüne geçen JASAT ekiplerine teşekkür eden besici Bilal Budak, "Kaklık Mahallesi’ndeki evimden 28 adet ineğim çalındı. Durumu hemen Denizli İl Jandarma Komutanlığımıza bildirdim. JASAT ve Honaz jandarmasının titiz çalışması sonucu 2 gün sonra 28 adet ineğimi eksiksiz olarak teslim aldım. Ellerine sağlık, çok kısa sürede hayvanlarımı ve hırsızlığı yapanları buldular. İl Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ederim." dedi.