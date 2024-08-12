Bakır kablo yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'da bakır kablo yüklü tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakır kablo yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bakır kablo yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Beyazkule mevkisinde yaşandı.

Abdulhalim B.'nin kullandığı 01 BG 519 plakalı bakır kablo yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bakır kablo yüklü tır devrildi: 1 yaralı - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Düzce’de ışıklı kavşakta 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Düzce’de ışıklı kavşakta 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2024

Mersin'de yol verme kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Mersin'de yol verme kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Bursa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...