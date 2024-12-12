Bakır üretim fabrikasında eritme kazanı patladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bakır üretimi yapılan fabrikada eritme kazanı patladı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bakır üretim fabrikasında eritme kazanı patladı

Patlama, saat 22.00 sıralarında Barış Mahallesi Hanibal Caddesi üzerinde bakır üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki bakır eritme kazanının patlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...