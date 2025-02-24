Bakırhan: Öcalan sorunun çözümü için yol haritası hazırlıyor

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.



Türkiye'de 1 Ekim'de yeni bir tartışma sürecinin başladığını dile getiren Bakırhan, "Bir taraftan Kürt sorunu çözülüyor. Bu tartışmaların bir barış sürecine evrilmesi tartışmaları da var." dedi.



Meseleyi diyalog ve müzakere ile çözmek gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Öcalan bir çağrı yapacak." diye konuştu.



Bakırhan, "Kürt sorunun demokratik yollarla çözülmesi için bir yol haritası hazırlıyor." ifadelerini kullandı.