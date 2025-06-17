Bakırhan'dan İsrail-İran savaş açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.



"Ortadoğu'nun en hassas fay hattı kırıldı." diyerek İsrail-İran savaşını değerlendiren Bakırhan, "İsrail Ortadoğu istikrarsızlastirma politikasından vazgeçmeli. Çözüm süpersonik füzelerle değil barışta demokraside." dedi.



"Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgenin içinden geçtiği süreç nedeniyle önem taşığını dile getiren Bakırhan, "Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla İmralı'ya gitmek için başvuruda bulunacaklarını da açıkladı.



İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK



Öte yandan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Perşembe günü Silivri cezaevine giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.