Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru rüşvetten tutuklandı
08.02.2026 14:42
Son Güncelleme: 09.02.2026 19:16
Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru B.Y. rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul'da CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde görevli bir zabıta memuru, otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y., otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında, başsavcılıkça gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği aktarıldı.
B.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
B.Y., rüşvet almak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.