Bakırköy Belediyesi'ne operasyon. 61 şüpheli adliyede

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor.

27 Ekim sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi'ne ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda da operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmada belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

GÖZALTINDA BAŞKAN YARDIMCILARI DA VAR

Operasyonlarda başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin ve bazı şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli gözaltına alındı.

3 günlük gözaltı süresinin ardından 61 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer iki şüphelinin ise jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü ve gün içerisinde sevk edileceği öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenirken iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme çalışmaları yapıldı.