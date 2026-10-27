Bakırköy Belediyesi'ne operasyon. 68 şüpheli için gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediyesi’nde 2024-2026 yılları arasında yapılan ihalelerde usulsüzlük ve kamu zararı oluştuğu, işyeri ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.



İhaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmada, 42 ihale dosyası bilirkişi tarafından incelendi. Şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları analiz edilirken, teknik takip tedbirleri de uygulandı.



Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı , arama ve el koyma talimatı verildi.



Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.