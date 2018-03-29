Bakırköy Cezaevi'nde silah sesi
İHATürkiye
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir askerin arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralandığı iddia edildi.
İstanbul'da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan ve ismi öğrenilemeyen bir askerin yanlışlıkla arkadaşını vurduğu iddia edildi.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinde görevli bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir asker, yanlışlıkla arkadaşını vurdu.
Bunun üzerine cezaevine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı askere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
İlk müdahalesi yapılan asker daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.