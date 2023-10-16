Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.



BAKIRKÖY- KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu’nda yaptığı incelemenin ardından, “Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nı Şubat 2024’te hizmete açacağız." açıklamasında bulundu.



Projenin planlanan açılış tarihinin 2024'ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ancak biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Bunu da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Çalışmalar sırasında bizimle çok yakın işbirliği yapan Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

