Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak? Tarih açıklaması geldi

BAKIRKÖY KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?



Bakan Uraloğlu, "Bu sayede; Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro hattımızın 25 yıllık projeksiyonundaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 6.1 milyar dolar olacaktır. Molla Gürani İstasyonunda ince işleri yüzde 97 oranında, elektromekanik işleri ise yüzde 95 oranında tamamladık. Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi.



"ANKARA İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN HATTI PROJESİNİ GÜNDEME ALDIK"



Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat planlıyoruz. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi.