Bakırköy önlerinde karaya oturan gemi kurtarıldı

Bakırköy’de karaya oturan "Lady Ayana" isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışması tamamlandı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Haziran 2024 tarihinde Ahırkapı demir sahasında karaya oturmuş olan Lady Ayana isimli gemi, Kurtarma Uzmanımız koordinasyonunda; Gemi Kurtaran, Kurtarma-5 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz tarafından kurtarılarak tekrar yüzmesi sağlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.



Geminin aynı bölgede emniyetli bir mevkiye demirletildiği bildirildi.

